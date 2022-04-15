Экономическая война с Россией продолжается

Польша ввела эмбарго на закупки российского угля. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Экономическая война с Россией продолжается. Польша ввела эмбарго на российский уголь. Также акт о специальных решениях, подписанный президентом Польши, предусматривает возможность замораживать активы субъектов и лиц, которые поддерживают агрессию России в отношении Украины", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что Польша и страны Балтии являются локомотивом и примером для других стран ЕС в скорости принятия необходимых решений.

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"Все должны действовать как можно быстрее. Потому что за каждый день, который тратится на принятие решений, украинцы платят слишком высокую цену - жизнью наших граждан", - уточнил Ермак.

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