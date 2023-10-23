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РФ повредила одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Обошлось без пострадавших
 |  Автор: Ольга Опенько
РФ повредила одну из теплоэлектростанций ДТЭК
Иллюстративное фото / Getty Image

В Украине уже второй год идет полномасштабная война. Вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании.  

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"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

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Как отметили в ДТЭК, компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".

Всего с осени прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 35 раз. 

Ранее мы писали, что в Киеве начали подключать к теплу жилые дома.

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