РФ повредила одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Обошлось без пострадавших

В Украине уже второй год идет полномасштабная война. Вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

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Как отметили в ДТЭК, компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".

Всего с осени прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 35 раз.

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