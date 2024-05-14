Сколько долгов должна выплатить Украина в этом году: Минфин

В первом квартале общий объем долга увеличился на 404,8 млрд грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5 924,3 млрд грн, или 151,1 млрд долл, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В целом в течение 1 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 5,7 млрд долл. в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Такая динамика прослеживается как в течение отчетного квартала, так и за последние несколько лет.

"В частности, с 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза – с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза – с 6,27 лет до 10,04 лет", – сообщили в Минфине.

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Отмечается, что в разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 53,8%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 27,4%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 16,0% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 2,8%.

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