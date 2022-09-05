Субсидии и льготы в Украине будут платить по-новому: нюансы

Война привела к проблемам с назначением льгот и субсидий

Министерство социальной политики предлагает назначать субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины. Это необходимо в первую очередь для переселенцев. Об этом заявила министр соцполитики Оксаны Жолнович во время телемарафона.

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Отмечается, что война привела к проблемам с назначением льгот и субсидий. В частности, на оккупированных территориях были уничтожены реестры, чтобы не подвергать опасности льготников, среди которых много ветеранов АТО/ООС.

"Если человек переместился из Херсона на новое место и хочет возобновить выплату субсидии на новом месте жительства, то это проблематично. Потому что дело его осталось в Херсоне. И очевидно, это дело уже уничтожено. Потому что по соображениям безопасности мы давали указания на оккупированных территориях уничтожать все эти данные", - сказала Жолнович.

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Таким образом, предлагается другой алгоритм:

переселенец обращается за субсидией в ЦПАУ на новом месте жительства,

после чего его заявка попадает в Пенсионный фонд.

"И независимо, где этот человек обращается, его заявка обрабатывается в Пенсионном фонде. Сразу будет формироваться выплатная ведомость, и деньги будут оперативно поступать на счета, потому что Пенсионный фонд своим решением будет обращаться в банк, а банк сразу будет разбрасывать эти деньги на счета людей", - добавила Жолнович.

Ранее мы писали, что безработные украинцы могут рассчитывать на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.