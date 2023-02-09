ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

За год ТОП-100 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали 4 млрд долларов вместе.

Доходы спортсменов ТОП-10 самых высокооплачиваемых между июнем 2018 года и июнем 2019 года составили 4 миллиарда долларов depositphotos.com

Fоrbes составил список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, среди которых спортсмены из 25 стран, а также из 10 видов спорта, передает 24 Канал.

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Их доходы (зарплата, призовые, рекламные контракты и другие доходы) между июнем 2018 года и июнем 2019 года составили 4 миллиарда долларов. Этот показатель вырос на 5% по сравнению за аналогичный период прошлого года.

Первые три места в списке занимают футболисты – Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймар. Также в рейтинге боксер Канело Альварес, теннисист Роджер Федерер и два игрока в американский футбол – Расселл Уилсон и Аарон Роджерс. А замыкает топ-10 три баскетболиста – ЛеБрон Джеймс, Стивен Керри и Кевин Дюрант.

Больше всего в списке баскетболистов NBA – 35 спортсменов с общим доходом в 1,3 млрд долларов.

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Среди сотни спортсменов 62 американца. В список украинцы не попали.

Отмечается, что среди всех теннис является единственным видом спорта, где игроки больше зарабатывают на рекламе, а не на спорте.

Самой высокооплачиваемой спортсменкой оказалась теннисистка Серена Уильямс. Она является единственной женщиной в этом списке. Ее доход составил 29,2 миллиона долларов, что позволило ей занять 63-е место.

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Замыкает топ-100 индиец Вирати Койл. Он играет в крикет и за год заработал 25 миллионов долларов, из которых 4 миллиона – зарплата и призовые, и еще 21 миллион долларов – прочие доходы.

1. Лео Месси. 127 миллионов долларов

Вид спорта: футбол, испанская "Барселона"

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Страна: Аргентина

Зарплата, призовые 92 миллиона долларов

Прочие доходы: 35 миллионов долларов.

Зарплата в Барселоне приносит Месси 80 млн долларов в год. Игрок также имеет пожизненный контракт с Adidas.

Лео Месси wikipedia.org

2. Криштиану Роналду. 109 миллионовдолларов

Вид спорта: футбол, итальянский "Ювентус"

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Страна: Португалия

Зарплата, призовые: 65 миллионов долларов

Прочие доходы: 44 миллиона долларов

Зарплата Роналду составляет 64 млн долл в год. Ювентус через сутки после подписания футболиста в 2018 году продал 520 тысяч футболок с его именем. Это принесло туринцам 60 миллионов долларов.

Криштиану Роналду wikipedia.org

3. Неймар, 105 миллионов долларов

Вид спорта: футбол, французский ПСЖ

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Страна: Бразилия

Зарплата, призовые: 75 миллионов долларов

Прочие доходы: 30 миллионов долларов

За 5 лет в клубе ПСЖ по контракту Неймар получит 350 млн евро.

Неймар wikipedia.org

4. Канело Альварес, 94 миллиона долларов

Вид спорта: бокс

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Страна: Мексика

Зарплата, призовые 92 миллион долларов

Прочие доходы: 2 миллиона долларов

В 2018 году мексиканский боксер Канело Альварес получил 50 миллионов долларов от стриминговой платформы DAZN за свои два боя. Следующий бой принесет боксеру еще как минимум 35 миллионов долларов. Его бой против Геннадия Головкина собрал более миллиона платных зрителей.

Канело Альварес wikipedia.org

5. Роджер Федерер

Вид спорта: теннис

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Страна: Швейцария

Зарплата, призовые 7,4 миллиона долларов

Прочие доходы: 86 миллионов долларов

Федерер стал тем спортсменом, заработал больше всего на рекламе за это время. У него действующие контракты с Credit Suisse, Mercedes-Benz и Rolex. А японская марка одежды в 2018 году заключила с ним 10-летнее соглашение на 300 миллионов долларов.

Роджер Федерер wikipedia.org

6. Расселл Уилсон, 89,5 миллиона долларов

Вид спорта: американский футбол, "Сиэтл Сихоукс"

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Страна: США

Зарплата, призовые: 80,5 миллиона долларов

Прочие доходы: 9 миллионов долларов

Стать самым высокооплачиваемым игроком в американский футбол Расселу Уилсону помог 4-летний контракт на 140 миллионов долларов, который он подписал в апреле 2019 года. Хотя сам игрок владеет несколькими компаниями, а также инвестировал в создание команды по американскому футболу в Портленде.

Расселл Уилсон wikipedia.org

7. Аарон Роджерс, 89,3 миллиона долларов

Вид спорта: американский футбол, "Грин Бэй Пэкерс"

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Страна: США

Зарплата, призовые: 80,3 миллиона долларов

Прочие доходы: 9 миллионов долларов

Лишь немного отстал от своего соперника Аарон Роджерс. Он подписал 134 миллионный контракт на 4 года прошлом году. Но он является миноритарным владельцем акций баскетбольного клуба "Милуоки". А также запустил венчурный фонд на 50 миллионов долларов.

Аарон Роджерс wikipedia.org

8. ЛеБрон Джеймс, 89 миллионов долларов

Вид спорта: баскетбол

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Страна: США

Зарплата, призовые: 36 миллионов долларов

Прочие доходы: 53 миллиона долларов

ЛеБрон Джеймс никогда не скрывал, что хочет стать миллиардером. Но спортсмену такую ​​сумму только на зарплате и призовых заработать трудно (контракт на четыре сезона с "Лас-Анджелес Лейкерс" принесет лишь 153 миллиона долларов). Поэтому он активно инвестирует деньги в множество проектов, которые и принесли ему такой доход.

ЛеБрон Джеймс wikipedia.org

9. Стивен Керри, 79,8 миллиона долларов

Вид спорта: баскетбол, "Голден Стэйт"

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Страна: США

Зарплата, призовые: 37,8 миллиона долларов

Прочие доходы: 42 миллионов долларов

Керри стал первым баскетболистом, который подписал контракт с клубом на 200 миллионов долларов на 5 сезонов. Это произошло еще в 2017 году. Но зарабатывает баскетболист и на инвестициях и рекламе. Он также владеет компанией, которая занимается производством фильмов.

Стивен Керри wikipedia.org

10. Кевин Дюрант, 65,4 миллиона долларов

Вид спорта: баскетбол, "Голден Стэйт"

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Страна: США

Зарплата, призовые: 30,4 миллиона долларов

Прочие доходы: 35 миллионов долларов

Ожидается, что уже со следующего сезона Дюрант может перейти в клуб, который будет платить ему 40 миллионов долларов в год. Но кроме зарплаты, баскетболист получает доход и от инвестиций.

Кевин Дюрант wikipedia.org

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