"Газпром" снизил транзит газа через Украину

Российская компания продолжает подавать номинации на точку входа "Сохрановка"

Российский монополист "Газпром" снизил заявку на транзит газа через Украину до 53 млн кубометров. Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что "Газпром" продолжает подавать номинации на точку входа "Сохрановка", которую украинская сторона вынуждена отклонять.

Таким образом, объем транзита через "Суджу" составляет всего 53 млн в сутки, хотя "Газпром" имеет возможность транспортировать в ЕС 77,2 млн в сутки.

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