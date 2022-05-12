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"Газпром" снизил транзит газа через Украину

Российская компания продолжает подавать номинации на точку входа "Сохрановка"
 |  Автор: Ольга Опенько
"Газпром" снизил транзит газа через Украину
Иллюстративное фото / depositphotos

Российский монополист  "Газпром" снизил заявку на транзит газа через Украину до 53 млн кубометров. Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что "Газпром" продолжает подавать номинации на точку входа "Сохрановка", которую украинская сторона вынуждена отклонять.

Таким образом, объем транзита через "Суджу" составляет всего 53 млн в сутки, хотя "Газпром" имеет возможность транспортировать в ЕС 77,2 млн в сутки. 

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Ранее мы писали, что правительство Японии приняло решение о заморозке активов российских "Сбербанк"и" Альфа-Банк".

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