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В "Дії" запустили "еДекларацию" для бизнеса
Министерство цифровой трансформации на портале "Дія" запустило новую услугу для предпринимателей – "Декларацию" для бизнеса. Об этом информирует министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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На время военного положения услуга заменит 374 вида разных разрешительных документов.
Речь идет о:
- лицензиях,
- разрешениях,
- сертификатах,
- свидетельствах,
- удостоверениях и заключениях.
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"Если вы владелец маленькой кофейни, то раньше вам нужно было сходить в 6 различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В "Действии" это один электронный документ через 3 минуты», – написал Федоров.
Отмечается, что "еДекларацию" могут подать уже действующие ФЛП или руководители юридических лиц:
- владельцы бизнеса, у которых истек срок действия разрешительных документов;
- ФЛП, которые из-за войны изменили место ведения бизнеса и им необходима лицензия;
- предприниматели, изменившие вид деятельности в связи с войной.
Ранее мы писали, что в Украине уже три месяца идет война, которая нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов.