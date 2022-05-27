В "Дії" запустили "еДекларацию" для бизнеса

На время военного положения услуга заменит 374 вида разных разрешительных документов

Министерство цифровой трансформации на портале "Дія" запустило новую услугу для предпринимателей – "Декларацию" для бизнеса. Об этом информирует министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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На время военного положения услуга заменит 374 вида разных разрешительных документов.

Речь идет о:

лицензиях,

разрешениях,

сертификатах,

свидетельствах,

удостоверениях и заключениях.

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"Если вы владелец маленькой кофейни, то раньше вам нужно было сходить в 6 различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В "Действии" это один электронный документ через 3 минуты», – написал Федоров.

Отмечается, что "еДекларацию" могут подать уже действующие ФЛП или руководители юридических лиц:

владельцы бизнеса, у которых истек срок действия разрешительных документов;

ФЛП, которые из-за войны изменили место ведения бизнеса и им необходима лицензия;

предприниматели, изменившие вид деятельности в связи с войной.

Ранее мы писали, что в Украине уже три месяца идет война, которая нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов.