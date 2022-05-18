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Дома для вынужденных переселенцев построят в 16 регионах

Государство выкупает у застройщиков новые квартиры, которые еще не успели продать
 |  Автор: Ольга Опенько
Дома для вынужденных переселенцев построят в 16 регионах
Иллюстративное фото / EPA

В Украине в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину без жилья остались тысячи переселенцев. Одной из приоритетных задач правительства является расселение переселенцев, которые нашли прибежище от войны в разных регионах Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Таким образом, государство выкупает у застройщиков новые квартиры, которые еще не успели продать. Их планируют распределить между переселенцами, которые потеряли свое жилье в результате боевых действий.

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К выкупу уже подготовили несколько тысяч квартир. Также для переселенцев планируют построить по 2 тыс. новых в 16 регионах Украины. Это 32 тыс. квартир.

"Как только будет отстроено их постоянное жилье, - тоже государством, - они переселятся в свои квартиры, дома и так далее. А эти квартиры будем предоставлять военным и другим людям, которые стояли в очередях годами", - сказал Тимошенко.

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