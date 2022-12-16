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Сколько стоит накрыть приличный новогодний стол в Украине 2023
Новый год уже на пороге. И хоть в Украине идет полномасштабная война, украинцы не собираются полностью отказываться от новогодних праздников и празднований. Сколько стоит накрыть новогодний стол, подсчитал bigmir.net.
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Какой лучше пить алкоголь на Новый год - цены
Шампанское – самый главный напиток новогодних праздников. Сегодняшний рынок предлагает широкий выбор игристых вин как местного производства, так и импортных. Одна бутылка (750 мл) обойдется в среднем от 140 грн - 200 грн. Конечно, можно выбрать и более элитный напиток, который может обойтись по цене как весь праздничный стол.
Бутылка шампанского обойдется от 140 грн до 200 грн.
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Любители напитков покрепче потратят на бутылку алкоголя значительно больше:
- Водка (500 мл) от 100 грн до 550 грн;
- Виски (500 мл) от 250 грн до 1700 грн;
- Ром (500 мл) от 400 грн до 1700 грн;
- Коньяк (500 мл) от 150 грн до 600 грн.
Компот
Один литр фруктового компота по себестоимости обойдется украинской хозяйке в 50 грн.
Минеральная вода
В наше время минеральная вода присутствует на каждом застолье. 1 января бутылочка минеральной воды для многих – спасение. Цена за полтора литра газированной воды колеблется от 18 до 45 грн.
Закуски на Новый год 2023 - цены
Мясная нарезка:
Расходы на мясные продукты выросли вдвое:
- полкилограмма нарезки "Салями" будет стоить 250 грн (в 2,5 раза больше, чем в прошлом),
- подбрюшины копченой – 237 грн (в 2,1 раза),
- биток из свинины – 250 грн (в 2,2 раза).
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Сырная нарезка:
- Сыр твердый: 250-380 грн/кг;
- Сыр мягкий (бри, с плесенью): 300-550 грн/100 гр.
Рыба:
- Сельдь соленая: 55.90-115 грн/ кг;
- Сельдь копченая: 100-150 грн/кг;
- Скумбрия соленая: 120-170 грн/кг;
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- Скумбрия копченая: 150-200 грн/кг;
- Красная рыба соленая: 100 грн/200 гр;
Горячие блюда на новый год 2023 - цены
Последнее время новогодние празднества все чаще обходятся без горячих блюд, но все же многие еще не могут представить новогодний стол без ароматного запеченного или жареного мяса. Новогоднее мясное блюдо в 2023 году вам обойдется:
- курятина (филе) - 160-170 грн за 1 кг
- говядина (лопатка) - 200-250 грн за 1 кг
- со свининой (лопатка) - 210-250 грн за 1 кг.
Салаты на Новый год - цены
Новогодние салаты - широкое поле для выражения креатива любой хозяйки. Салаты, которые стали уже символами Нового года, наравне с шампанским, обойдутся:
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Так, салат "Оливье" (3 кг) обойдется в 281,71 грн., что на 41,9% больше, чем в прошлом 2022 году.
Подорожали:
- колбаса до 115,45 грн. за 0,5 кг (+15,5%),
- 0,5 кг. зеленого горошка – 44,99 грн. (+28,5 %),
- 6 яиц – 44,40 грн. + 2,2 раза),
- 200 г соленых огурцов – 34,80 грн (+ 2 раза),
- 180 г майонеза – 21,41 грн (+58,6%).
На 2,5% подорожала и "Селедка под шубой" (1,5 кг) - 134,66 грн.
Сырный салат - 100 грн за 1 кг готового салата.
Десерты на Новый год - цены
Фрукты, шоколад - обязательная составляющая праздничного стола.
Новогодние сладости стоят:
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- мандарины - 59-75 грн за 1 кг;
- бананы - 50-60 грн за 1 кг;
- киви - 40-50 грн за 1 кг;
- яблоки - 14-30 грн за 1 кг
- шоколадная плитка (90 гр) от 36 грн.
Таким образом, бюджетный вариант новогоднего стола составит 2933,77 грн, что на 38,2%, чем в прошлом. Стол с деликатесами обойдется в 3523,77 грн.
Ранее мы писали, что в Киеве открылись новогодние ярмарки.