Сколько стоит накрыть приличный новогодний стол в Украине 2023

Шикарный стол на Новый год 2023 в Украине может обойтись в целое состояние, если гостей угощать шампанским Moet с заморскими морепродуктами. Мы же оценим стандартный новогодний стол с традиционными блюдами

Новый год уже на пороге. И хоть в Украине идет полномасштабная война, украинцы не собираются полностью отказываться от новогодних праздников и празднований. Сколько стоит накрыть новогодний стол, подсчитал bigmir.net.

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Какой лучше пить алкоголь на Новый год - цены

Шампанское – самый главный напиток новогодних праздников. Сегодняшний рынок предлагает широкий выбор игристых вин как местного производства, так и импортных. Одна бутылка (750 мл) обойдется в среднем от 140 грн - 200 грн. Конечно, можно выбрать и более элитный напиток, который может обойтись по цене как весь праздничный стол.

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Бутылка шампанского обойдется от 140 грн до 200 грн.

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Любители напитков покрепче потратят на бутылку алкоголя значительно больше:

Водка (500 мл ) от 100 грн до 550 грн;

) от 100 грн до 550 грн; Виски (500 мл) от 250 грн до 1700 грн;

от 250 грн до 1700 грн; Ром (500 мл) о т 400 грн до 1700 грн;

т 400 грн до 1700 грн; Коньяк (500 мл) от 150 грн до 600 грн.

Компот

Один литр фруктового компота по себестоимости обойдется украинской хозяйке в 50 грн.

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Минеральная вода

В наше время минеральная вода присутствует на каждом застолье. 1 января бутылочка минеральной воды для многих – спасение. Цена за полтора литра газированной воды колеблется от 18 до 45 грн.

Закуски на Новый год 2023 - цены

Мясная нарезка:

Расходы на мясные продукты выросли вдвое:

полкилограмма нарезки "Салями" будет стоить 250 грн (в 2,5 раза больше, чем в прошлом),

подбрюшины копченой – 237 грн (в 2,1 раза),

биток из свинины – 250 грн (в 2,2 раза).

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Сырная нарезка:

Сыр твердый: 250-380 грн/кг;

Сыр мягкий (бри, с плесенью): 300-550 грн/100 гр.

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Рыба:

Сельдь соленая: 55.90-115 грн/ кг;

Сельдь копченая: 100-150 грн/кг;

Скумбрия соленая: 120-170 грн/кг;

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Скумбрия копченая: 150-200 грн/кг;

Красная рыба соленая: 100 грн/200 гр;

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Горячие блюда на новый год 2023 - цены

Последнее время новогодние празднества все чаще обходятся без горячих блюд, но все же многие еще не могут представить новогодний стол без ароматного запеченного или жареного мяса. Новогоднее мясное блюдо в 2023 году вам обойдется:

- курятина (филе) - 160-170 грн за 1 кг

- говядина (лопатка) - 200-250 грн за 1 кг

- со свининой (лопатка) - 210-250 грн за 1 кг.

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Салаты на Новый год - цены

Новогодние салаты - широкое поле для выражения креатива любой хозяйки. Салаты, которые стали уже символами Нового года, наравне с шампанским, обойдутся:

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Так, салат "Оливье" (3 кг) обойдется в 281,71 грн., что на 41,9% больше, чем в прошлом 2022 году.

Подорожали:

колбаса до 115,45 грн. за 0,5 кг (+15,5%),

0,5 кг. зеленого горошка – 44,99 грн. (+28,5 %),

6 яиц – 44,40 грн. + 2,2 раза),

200 г соленых огурцов – 34,80 грн (+ 2 раза),

180 г майонеза – 21,41 грн (+58,6%).

На 2,5% подорожала и "Селедка под шубой" (1,5 кг) - 134,66 грн.

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Сырный салат - 100 грн за 1 кг готового салата.

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Десерты на Новый год - цены

Фрукты, шоколад - обязательная составляющая праздничного стола.

Новогодние сладости стоят:

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мандарины - 59-75 грн за 1 кг;

бананы - 50-60 грн за 1 кг;

киви - 40-50 грн за 1 кг;

яблоки - 14-30 грн за 1 кг

шоколадная плитка (90 гр) от 36 грн.

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Таким образом, бюджетный вариант новогоднего стола составит 2933,77 грн, что на 38,2%, чем в прошлом. Стол с деликатесами обойдется в 3523,77 грн.

Ранее мы писали, что в Киеве открылись новогодние ярмарки.