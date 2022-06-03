Цены на мясо в Украине выросли

За май свинина выросла в цене на 1-3,5 грн/кг

В Украине подорожало мясо. Так, в мае в Украине средняя цена на свинину в сетях розничной торговли закрепилась на уровне 132,5 грн/кг, что на 1,2% дороже, чем месяцем ранее. Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

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Так, за май свинина выросла в цене на 1-3,5 грн/кг.

В частности:

стейки и вырезки подорожали на 1,1 и 1,5 грн/кг,

ошеек и грудинка прибавили в цене 3,2 и 3,5 грн/кг соответственно.

выросла в цене тазобедренная часть на 2,25 грн/кг в среднем — со 114,3 грн до 116,6 грн/кг.

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В то же время корейка, подешевев на 3,3 грн/кг с начала мая, по итогам месяца остановилась на уровне средней цены апреля - 151,7 грн/кг.

При этом средние розничные цены на другие виды мяса (говядина, курятина, индюшатина) в мае остались на уровне предыдущего месяца, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожание составило 10-27%.

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