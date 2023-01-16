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Индексация пенсий в марте: кому увеличат выплаты

Некоторые пенсионеры смогут получить прибавку в размере 1500 грн
 |  Автор: Ольга Опенько
Индексация пенсий в марте: кому увеличат выплаты
Иллюстративное фото / depositphotos

Правительство Украины сохраняет планы проведения в марте индексации пенсий. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда.

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Таким образом, некоторые пенсионеры смогут получить прибавку в размере 1500 грн.

Индексацию или осовременивание пенсий в Украине с 1 марта должны провести в размере 24%, однако точный размер повышения будет известен ближе к февралю.

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Стоит отметить, что повышение не коснется украинцев, которые имели небольшие зарплаты или накопили маленький стаж. Также при осовременивании повышается только расчетный размер выплаты. То есть все возможные надбавки (за стаж, возраст и т.п.) не учитываются.

Ранее мы писали, что в Украине средний размер пенсии за год вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.

 

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