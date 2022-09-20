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McDonald's открылись в Киеве: где и как заказать
Сегодня, 20 сентября 2022 года, в Киеве открылись McDonald's. В ближайшие дни откроются рестораны в других городах Украины.
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Первые рестораны будут работать в режиме доставки. Все они находятся на левом берегу столицы:
- ул. Гагарина, 2-А
- ул. Бажана, 3-Б
- ул. Гришко, 7
В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.
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Как заказать еду
Заказ можно сделать через приложение службы доставки Glovo. Услугой могут воспользоваться жители:
- Харьковского массива,
- Позняков,
- Осокорков,
- Дарницы,
- и частично массивов Русановка,
- Березняки,
- Соцгород,
- Лиски.
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На правобережной части Киева доставка из McDonald's не работает.
Режим работы
Рестораны работают с 9:00 до 21:00, но будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники могли перейти в ближайшее укрытие. Если McDonald's находится в торговом центре, то режим работы привязан к графику ТЦ.
Через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве. После этого будут открываться остальные рестораны как в столице, так и в других городах на западе Украины.
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Цены
В сети появилось меню ресторанов McDonald's с новыми ценами.
- Так, чизбургер подорожал с 32 гривны до 52 грн, а гамбугер с 28 до 45 гривен.
- "БигТейсти" стоил 112 гривны, а сейчас - 154.
- "ДаблЧизбургер" стоил 61 гривну, сейчас - 81 грн.
- "БигМак" подорожал с 69 до 92 гривен.
- За большую Coca-Cola, Sprite и Fanta (500 мл) теперь попросят 40 гривен.
Ранее мы писали, что сеть McDonald's начинает поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery.