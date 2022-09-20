McDonald's открылись в Киеве: где и как заказать

Заказ можно сделать через приложение службы доставки Glovo

Сегодня, 20 сентября 2022 года, в Киеве открылись McDonald's. В ближайшие дни откроются рестораны в других городах Украины.

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Первые рестораны будут работать в режиме доставки. Все они находятся на левом берегу столицы:

ул. Гагарина, 2-А

ул. Бажана, 3-Б

ул. Гришко, 7

В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

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Как заказать еду

Заказ можно сделать через приложение службы доставки Glovo. Услугой могут воспользоваться жители:

Харьковского массива,

Позняков,

Осокорков,

Дарницы,

и частично массивов Русановка,

Березняки,

Соцгород,

Лиски.

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На правобережной части Киева доставка из McDonald's не работает.

Режим работы

Рестораны работают с 9:00 до 21:00, но будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники могли перейти в ближайшее укрытие. Если McDonald's находится в торговом центре, то режим работы привязан к графику ТЦ.

Через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве. После этого будут открываться остальные рестораны как в столице, так и в других городах на западе Украины.

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Цены

В сети появилось меню ресторанов McDonald's с новыми ценами.

Так, чизбургер подорожал с 32 гривны до 52 грн, а гамбугер с 28 до 45 гривен.

"БигТейсти" стоил 112 гривны, а сейчас - 154.

"ДаблЧизбургер" стоил 61 гривну, сейчас - 81 грн.

"БигМак" подорожал с 69 до 92 гривен.

За большую Coca-Cola, Sprite и Fanta (500 мл) теперь попросят 40 гривен.

Ранее мы писали, что сеть McDonald's начинает поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery.