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Курс валют на 24.10.2023: доллар остановил падение
Евро и злотый также растут в цене
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 24 октября 2023 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 24.10.2023: Доллар дорожает
- 100 долларов США – 3655 грн. (36,55 за доллар, +1 коп.)
- 100 евро – 3876 грн. (38,76 за евро, +6 коп.)
- 100 польских злотых – 869 грн. (8,69 за злотый, +3 коп.)
Курс валют на межбанке 24 октября 2023
На межбанковском рынке на 24.10.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) - 36.55/36.57
- евро (покупка/продажа) – 38.77/38.78
Курс валют на черном рынке 24 октября 2023
На черном рынке на 24.10.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка/продажа) – 37.90/38.00
- евро (покупка/продажа) – 40.28/40.45
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.
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