Курс валют на 24.10.2023: доллар остановил падение

Евро и злотый также растут в цене

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 24 октября 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 24.10.2023: Доллар дорожает

100 долларов США – 3655 грн. (36,55 за доллар, +1 коп.)

100 евро – 3876 грн. (38,76 за евро, +6 коп.)

100 польских злотых – 869 грн. (8,69 за злотый, +3 коп.)

Курс валют на межбанке 24 октября 2023

На межбанковском рынке на 24.10.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) - 36.55/36.57

евро (покупка/продажа) – 38.77/38.78

Курс валют на черном рынке 24 октября 2023

На черном рынке на 24.10.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка/продажа) – 37.90/38.00

евро (покупка/продажа) – 40.28/40.45

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.