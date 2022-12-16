Календарь на 2023 год в Украине — когда и как отдыхаем

Календарь на 2023 год в Украине с государственными и церковными праздниками. Официальные выходные

В Украине идет десятый месяц полномасштабная война. Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены новые правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

Это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине не будет, пока продолжается военное положение. Это касается государственных предприятий и учреждений, в частных компаниях праздничные дни могут регулироваться самостоятельно, пишет bigmir.net.

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Календарь на 2023 год в Украине с выходными и праздниками

Календарь праздников в 2023 году предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – Новый Год (воскресенье);

– Новый Год (воскресенье); 7 января – Рождество Христово (суббота);

– Рождество Христово (суббота); 8 марта – Международный женский день (среда);

– Международный женский день (среда); 16 апреля – Пасха (воскресенье);

– Пасха (воскресенье); 1 мая – День труда (понедельник);

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9 мая – День Победы (вторник);

День Победы (вторник); 4 июня – Троица (воскресенье);

– Троица (воскресенье); 28 июня – День Конституции Украины (среда);

– День Конституции Украины (среда); 24 августа – День Независимости Украины (четверг);

– День Независимости Украины (четверг); 14 октября – День защитника Украины (суббота);

– День защитника Украины (суббота); 25 декабря – Рождество Христово (понедельник).

НБУ

Календарь на январь 2023 года с праздниками и выходными

1 января украинцы отмечают Новый год, а Рождество Христово (по юлианскому календарю) 7 января. Эти два выходных переносятся на понедельник – 2 и 9 число.

НБУ

Календарь на февраль 2023 года с праздниками и выходными

В феврале 2023 года государственные праздники отсутствуют, поэтому выходные дни будут строго по календарю. Таким образом, украинцев ждет всего восемь выходных.

НБУ

Календарь на март 2023 года с праздниками и выходными

В первом месяце весны мы традиционно празднуем Международный женский день, который принесет дополнительный выходной. Таким образом, в марте 2023 будет 9 выходных и один государственный праздник.

НБУ

Календарь на апрель 2023 года с праздниками и выходными

В апреле христиане отмечают церковный праздник – Пасху. Этот праздник приходится на 16 число. Так что украинцы будут отдыхать с 15 по 17 апреля.

НБУ

Календарь на май 2023 года с праздниками и выходными

Последний месяц весны будет щедрым на выходные дни и подарит украинцам два дополнительных выходных дня. Так, День труда (1 мая) - понедельник, будет нерабочим.

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Кроме того, мы получим дополнительный выходной 9 мая (вторник) ко Дню Великой Победы.

НБУ

Календарь на июнь 2023 года с праздниками и выходными

В июне 2023 года украинцы получат дополнительные выходные на большой церковный праздник Светлой Троицы - 4 июня , поэтому выходной переносится с воскресенья на понедельник (5 июня) и государственный праздник - День Конституции Украины (28 июня).

НБУ

Календарь на июль 2023 года с праздниками и выходными

В июле государственные праздники отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю. Всего будет всего 10 календарных выходных.

НБУ

Календарь на август 2023 года с праздниками и выходными

Последний месяц лета – август подарит украинцам дополнительный выходной на День Независимости Украины (24 августа), который выпадает на четверг и будет выходным днем.

НБУ

Календарь на сентябрь 2023 года с праздниками и выходными

Государственные праздники в сентябре отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.

НБУ

Календарь на октябрь 2023 года с праздниками и выходными

День защитника Украины, который в Украине отмечают 14 октября, выпадает на субботу, поэтому выходной день будет понедельник (16 октября).

НБУ

Календарь на ноябрь 2023 года с праздниками и выходными

В ноябре украинцы будут отдыхать согласно графику календарных выходных всего восемь дней.

НБУ

Календарь на декабрь 2023 года с праздниками и выходными

Первый месяц зимы - начало новогодних праздников. Рождество Христово (по григорианскому календарю) приходится на 25 декабря. Так что праздник принесет три выходных – с 23 по 25 число.

НБУ

Ранее мы писали, что решение о праздновании во время войны Нового 2023 года принимает руководство городов Украины.