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Календарь на 2023 год в Украине — когда и как отдыхаем
В Украине идет десятый месяц полномасштабная война. Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены новые правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.
Это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине не будет, пока продолжается военное положение. Это касается государственных предприятий и учреждений, в частных компаниях праздничные дни могут регулироваться самостоятельно, пишет bigmir.net.
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Календарь на 2023 год в Украине с выходными и праздниками
Календарь праздников в 2023 году предусматривает 11 официальных выходных:
- 1 января – Новый Год (воскресенье);
- 7 января – Рождество Христово (суббота);
- 8 марта – Международный женский день (среда);
- 16 апреля – Пасха (воскресенье);
- 1 мая – День труда (понедельник);
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- 9 мая – День Победы (вторник);
- 4 июня – Троица (воскресенье);
- 28 июня – День Конституции Украины (среда);
- 24 августа – День Независимости Украины (четверг);
- 14 октября – День защитника Украины (суббота);
- 25 декабря – Рождество Христово (понедельник).
Календарь на январь 2023 года с праздниками и выходными
1 января украинцы отмечают Новый год, а Рождество Христово (по юлианскому календарю) 7 января. Эти два выходных переносятся на понедельник – 2 и 9 число.
Календарь на февраль 2023 года с праздниками и выходными
В феврале 2023 года государственные праздники отсутствуют, поэтому выходные дни будут строго по календарю. Таким образом, украинцев ждет всего восемь выходных.
Календарь на март 2023 года с праздниками и выходными
В первом месяце весны мы традиционно празднуем Международный женский день, который принесет дополнительный выходной. Таким образом, в марте 2023 будет 9 выходных и один государственный праздник.
Календарь на апрель 2023 года с праздниками и выходными
В апреле христиане отмечают церковный праздник – Пасху. Этот праздник приходится на 16 число. Так что украинцы будут отдыхать с 15 по 17 апреля.
Календарь на май 2023 года с праздниками и выходными
Последний месяц весны будет щедрым на выходные дни и подарит украинцам два дополнительных выходных дня. Так, День труда (1 мая) - понедельник, будет нерабочим.
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Кроме того, мы получим дополнительный выходной 9 мая (вторник) ко Дню Великой Победы.
Календарь на июнь 2023 года с праздниками и выходными
В июне 2023 года украинцы получат дополнительные выходные на большой церковный праздник Светлой Троицы - 4 июня , поэтому выходной переносится с воскресенья на понедельник (5 июня) и государственный праздник - День Конституции Украины (28 июня).
Календарь на июль 2023 года с праздниками и выходными
В июле государственные праздники отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю. Всего будет всего 10 календарных выходных.
Календарь на август 2023 года с праздниками и выходными
Последний месяц лета – август подарит украинцам дополнительный выходной на День Независимости Украины (24 августа), который выпадает на четверг и будет выходным днем.
Календарь на сентябрь 2023 года с праздниками и выходными
Государственные праздники в сентябре отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.
Календарь на октябрь 2023 года с праздниками и выходными
День защитника Украины, который в Украине отмечают 14 октября, выпадает на субботу, поэтому выходной день будет понедельник (16 октября).
Календарь на ноябрь 2023 года с праздниками и выходными
В ноябре украинцы будут отдыхать согласно графику календарных выходных всего восемь дней.
Календарь на декабрь 2023 года с праздниками и выходными
Первый месяц зимы - начало новогодних праздников. Рождество Христово (по григорианскому календарю) приходится на 25 декабря. Так что праздник принесет три выходных – с 23 по 25 число.
Ранее мы писали, что решение о праздновании во время войны Нового 2023 года принимает руководство городов Украины.