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МВФ сообщил об ухудшении состояния мировой экономики

Одной из главных причин падения экономики стала война России против Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
МВФ сообщил об ухудшении состояния мировой экономики
Иллюстративное фото / depositphotos

Мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет. Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.

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Одной из главных причин падения экономики стала война, которую развязала Россия против Украины.

Кроме того, среди причин ухудшения состояния мировой экономики также называют:

  • пандемию COVID-19,
  • угрозу изменения климата в результате глобального потепления.

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В связи с этим вырос уровень инфляции, цены на продукты и энергоносители.

В МВФ отмечают, что кризис нанесет наибольший вред:

  • странам с наибольшими кредитам;
  • компаниям, которым теперь необходимо выстраивать новые логистические цепочки.

Также кризис коснется всех без исключения категорий населения.

Ранее мы писали, что Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа.

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