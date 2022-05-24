- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
МВФ сообщил об ухудшении состояния мировой экономики
Одной из главных причин падения экономики стала война России против Украины
Мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет. Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.
Читайте также: Рынок недвижимости в Украине: как изменились цены из-за войны
Одной из главных причин падения экономики стала война, которую развязала Россия против Украины.
Кроме того, среди причин ухудшения состояния мировой экономики также называют:
- пандемию COVID-19,
- угрозу изменения климата в результате глобального потепления.
Читайте также: Работодатели во время войны могут объявить простой: детали
В связи с этим вырос уровень инфляции, цены на продукты и энергоносители.
В МВФ отмечают, что кризис нанесет наибольший вред:
- странам с наибольшими кредитам;
- компаниям, которым теперь необходимо выстраивать новые логистические цепочки.
Также кризис коснется всех без исключения категорий населения.
Ранее мы писали, что Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: