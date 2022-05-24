МВФ сообщил об ухудшении состояния мировой экономики

Одной из главных причин падения экономики стала война России против Украины

Мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет. Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.

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Одной из главных причин падения экономики стала война, которую развязала Россия против Украины.

Кроме того, среди причин ухудшения состояния мировой экономики также называют:

пандемию COVID-19,

угрозу изменения климата в результате глобального потепления.

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В связи с этим вырос уровень инфляции, цены на продукты и энергоносители.

В МВФ отмечают, что кризис нанесет наибольший вред:

странам с наибольшими кредитам;

компаниям, которым теперь необходимо выстраивать новые логистические цепочки.

Также кризис коснется всех без исключения категорий населения.

Ранее мы писали, что Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа.