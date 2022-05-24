ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины

Согласованы еще 500 млн евро на военную помощь для Украины

Совет Европейского союза одобрил четвертый транш на оказание военной помощи для Украины на 500 млн евро. Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

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Так, согласованы еще 500 млн евро на военную помощь для Украины, что доведет суммарно выделенные средства до 2 млрд евро.

"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины. С этими 500 млн евро евро ЕС выделил в общей сложности 2 млрд евро на поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины. Эта поддержка - лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Из нового транша направят:

490 млн евро на поставку военного оборудования;

10 млн евро на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что Великобритания готова отправить в Украину военные корабли, которые смогут сопроводить украинские зерновозы из заблокированных оккупантами портов.