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ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины

Согласованы еще 500 млн евро на военную помощь для Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
ЕС одобрил четвертый военный транш для Украины
Иллюстративное фото / depositphotos

Совет Европейского союза одобрил четвертый транш на оказание военной помощи для Украины на 500 млн евро. Об этом информирует пресс-служба Совета ЕС.

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Так, согласованы еще 500 млн евро на военную помощь для Украины, что доведет суммарно выделенные средства до 2 млрд евро.

"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины. С этими 500 млн евро евро ЕС выделил в общей сложности 2 млрд евро на поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины. Эта поддержка - лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Из нового транша направят:

  • 490 млн евро на поставку военного оборудования;
  • 10 млн евро на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что Великобритания готова отправить в Украину военные корабли, которые смогут сопроводить украинские зерновозы из заблокированных оккупантами портов.

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