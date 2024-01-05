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Ермак подал декларацию за 2022: доходы и кредиты

В разделе финансовых обязательств декларант указал непогашенный кредит 2006 года
 |  Автор: Ольга Опенько
Ермак подал декларацию за 2022: доходы и кредиты
Иллюстративное фото/president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак задекларировал доходы за 2022 год на общую сумму 568 037‬ грн. Об этом свидетельствует его декларация, поданная 1 января.

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В разделе декларации "Доходы, в том числе подарки" Ермак задекларировал зарплату по основному месту работы в размере 568 037‬ грн и дополнительно указал в качестве дохода 78 396 грн – сумму гарантийного ремонта его автомобиля.

В разделе финансовых обязательств декларант указал непогашенный кредит 2006 года в Сенс Банке (бывший Альфа-Банк, национализирован в 2023 году), размер которого на конец отчетного 2022 года составлял 1 008 306 грн.

В собственности Ермака остается квартира площадью 107,8 кв. м, купленная в 2005 году. Ее стоимость на момент приобретения составляла 3 535 000 грн. Эта же квартира значилась в его декларации за 2020 год.  

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Ермак является владельцем автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC выпуска 2019 года. Его стоимость на момент покупки (или последней оценки) – 2 972 776 грн. (В декларации 2020 года был указан автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска). 

В декларации указано, что Ермак не владеет ценными бумагами.

Он собственник корпоративных прав либо их части в следующих предприятиях:

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  • Международная юридическая компания (50%),
  • Гарнет Интернешнл Медиа Груп (49%), 
  • Международная фармацевтическая группа (50%),
  • Эр Пи Ай (100%).

Все эти права, как отмечено в документе, переданы в корпоративное управление. 

Также он является конечным бенефициаром компаний: 

  • Международная ассоциация украинско-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования, 
  • Международная юридическая компания, 
  • Международная фармацевтическая группа, 
  • Гарнет Интернешнл Медиа Груп, Эр Пи Ай, М.Е.П.,
  • Украинско-грузинская медийная компания.

На счетах Ермака задекларированы 782 525 грн, наличными у него имеется $39 000 и 50 000 евро.

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