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20 стран объявили о дополнительной военной помощи Украине

Также страны взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных
 |  Автор: Ольга Опенько
20 стран объявили о дополнительной военной помощи Украине
Иллюстративное фото / EPA

20 стран решили направить Украине дополнительную военную помощь. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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"Около 20 стран объявили о новой помощи в сфере безопасности. Многие страны передают крайне нужные артиллерийские боеприпасы, танки и другие бронированные средства", – сказал Остин.

Также страны взяли на себя новые обязательства по подготовке украинских военных.

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В частности, глава Пентагона выразил благодарность Чехии "за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем". И отметил, что  Дания готовиться отправить Украине пусковую установку противокорабельных ракет Harpoon и боеприпасы к ней.

Уточняется, что третья встреча "Контактной группы по обороне Украины" состоится 15 июня на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" согласовали выделение бюджетной помощи для Украины на общую сумму $19,8 млрд. 

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