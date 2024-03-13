Кредитный рейтинг Украины снизился

Грозит ли Украине дефолт

Рейтинговое агентство S&P решило снизить кредитный рейтинг Украины и предостерегает о возможности объявления выборочного дефолта. Агентство отметило, что есть риск невыполнения Украиной своих внешних обязательств, хотя это не означает непосредственного прогноза дефолта или его наступления.

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Вместо этого, S&P указывает на планы Украины осуществить третий за последнее десятилетие раунд реструктуризации внешнего государственного долга. Это позволит отсрочить выплаты на сумму 4,5 миллиарда долларов в этом году, учитывая, что финансовый дефицит страны из-за военных действий значительно выше.

Правительству на нужды Украины в этом году не хватает более чем 36 миллиардов долларов.

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Руководитель аналитического отдела IK Concorde Capital Александр Паращий объясняет, что "выборочный дефолт" означает, что ожидаются условия реструктуризации, которые будут менее выгодны для кредиторов, но выгоднее для Украины.

S&P прогнозирует, что Украина, вероятно, реструктуризирует свой внешний долг на условиях, которые будут выгодны для страны в течение следующих четырех месяцев. Этот шаг рассматривается не как предательство, а как стратегический успех.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.