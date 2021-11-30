Цены на продукты в мире достигли десятилетнего максимума

Перед Новым годом будет дорожать практически все. В лидерах мясо и сало

В мире стремительно дорожают продукты. Так, этой осенью мировые цены на продукты достигли десятилетнего максимума, пишет ТСН.

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Экономисты отмечают, что продукты дорожают по всему миру. В этом году средняя цена возросла на треть.

Кроме того, перед Новым годом будет дорожать практически все. В лидерах мясо и сало.

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В свою очередь, по данным Госттата, украинцы тратят на продукты 40% своих доходов, и эта цифра может увеличиться перед новогодними праздниками.

"Цена на мясо уже растет. Сало выросло посмотрите как – на 25%. Я думаю, что перед праздниками мы увидим еще и дальнейшее увеличение цен на свинину. А еще в следующем месяце прибавят в цене масло и молочная продукция. Обновит ценники и сахар", – отмечает эксперт.

Самое незначительное колебание цен ожидается на рыбу и икру. Их стоимость в основном зависит от курса доллара.

Ранее мы писали, что хлеб в Украине начнет дорожать. Одной из ключевых причин подорожания считается рост стоимости коммунальных услуг.